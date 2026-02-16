Hindustan Hindi News
नशे की हालत में ट्रैक पर सो गया शख्स, रोकनी पड़ गई ट्रेन; देखिए VIDEO

Feb 16, 2026 10:52 pm IST
सोमवार दोपहर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई जब एक नशे में धुत किशोर को प्लेटफार्म नंबर 1 की पटरी पर पड़ा हुआ पाया गया। यह घटना लगभग 3:20 बजे हुई।

सोमवार दोपहर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई जब एक नशे में धुत किशोर को प्लेटफार्म नंबर 1 की पटरी पर पड़ा हुआ पाया गया। यह घटना लगभग 3:20 बजे हुई। इसके चलते एक लोकल ट्रेन (हेड नंबर 1169, V-36) को अचानक रोकना पड़ा। मोटरमैन को उस व्यक्ति की उपस्थिति का पता चला और उसने इमरजेंसी की सूचना देने के लिए लगातार हॉर्न बजाया। इसके बाद उसने ट्रेन को पटरी पर लेटे व्यक्ति के ठीक सामने ही रोक दिया।

कचरा उठाने गया था
ड्यूटी पर मौजूद सब-इंस्पेक्टर विवेक और हेड कॉन्स्टेबल राजेश चिट्टे हालात की जांच के लिए मौके पर पहुंचे। उन्होंने एक युवक को ट्रेन की पटरी पर पड़ा हुआ पाया। बाद में युवक की पहचान 18 वर्षीय अविनाश प्रकाश कार्दिले के रूप में हुई। शुरुआती जांच में पता चला कि कार्दिले सीएसएमटी बस स्टैंड के पास फुटपाथ पर रहता है। वह कचरे में पड़े प्लास्टिक की बोतलें उठाने के लिए ट्रैक पर गया था लेकिन अत्यधिक नशे की हालत में होने के चलते वहीं सो गया।

केस हुआ दर्ज
रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों ने ट्रेन की आवाजाही बहाल करने के लिए तुरंत कार्दिले को ट्रैक से हटा दिया। अचानक रुकावट के बावजूद, स्थानीय ट्रेन ज्यादा देर नहीं हुई और ट्रैक साफ होने के कुछ समय बाद अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी।

कार्दिले को हिरासत में लिया गया और आगे की पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। पुलिस थाने में भी कार्दिले लगातार नशे की हालत में था। उसके खिलाफ रेलवे एक्ट के सेक्शन 147 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है

