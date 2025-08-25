Teacher sentenced to 215 years in prison sexually abused Students in a soundproof room for years टीचर को 215 साल की जेल, वजह जान रह जाएंगे दंग; छात्रों को साउंडप्रूफ कमरे में बुलाकर…, Viral-news Hindi News - Hindustan
टीचर को 215 साल की जेल, वजह जान रह जाएंगे दंग; छात्रों को साउंडप्रूफ कमरे में बुलाकर…

अमेरिका के एक टीचर को हाल ही में 215 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। 64 वर्षीय टीचर पर कई सालों से छात्रों के साथ घिनौनी हरकत करने के आरोप हैं। कुछ स्टूडेंट्स की उम्र महज 6-7 साल बताई गई है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 09:00 PM
अमेरिका के कैलिफोर्निया से हाल ही में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक टीचर को गंभीर अपराध के आरोपों में 200 से ज्यादा सालों तक की जेल की सजा सुनाई गई है। हैरानी की बात यह है कि प्राइमरी स्कूल की इस 64 वर्षीय टीचर को एक समय में आदर्श शिक्षक माना जाता था। लेकिन पर्दे के पीछे की उसकी हैवानियत अब सामने आई है। बीते कई सालों से यह स्कूल की छात्राओं को हैवानियत का शिकार बनाता रहा और इस दौरान उसने छोटी बच्चियों को भी नहीं बक्शा।

शख्स की पहचान किम केनेथ विल्सन के रूप में हुई है। जांच में खुलासा हुआ है कि विल्सन ने 23 सालों में कई छात्राओं का यौन शोषण किया। उसने 6-7 साल की बच्चियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। विल्सन ने ना सिर्फ बच्चों के साथ घिनौनी हरकत की, बल्कि इसके वीडियो बनाकर रिकॉर्ड भी किए। शख्स के पास से ऐसी हजारों वीडियो और तस्वीरें मिली हैं।

यह खुलासा भी हुआ है कि इन हरकतों को अंजाम देने के लिए विल्सन ने एक साउंडप्रूफ कमरा बनवा रखा था जहां से कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। वह बच्चियों को फुसलाकर उस कमरे तक लाता था, जहां वह इस अपराध को अंजाम देता था। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि शख्स सिर्फ स्कूल में ही यह काम नहीं करता था। अधिकारियों ने बताया कि विल्सन अपने घर पर भी बच्चों के साथ ऐसी हरकतें करता था।

शख्स की सच्चाई 2023 में सामने आई थी, जब पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर पर छापा मारा था। मामला सामने आने के बाद कई बच्चों और उनके परिवार गवाही देने के लिए आगे आए। विल्सन को 36 गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया है। जज ने फैसला सुनते हुए कहा कि आखिरी सांस तक इस शख्स को सलाखों के पीछे रहना होगा। उसे 215 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

