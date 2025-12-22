यह है दुनिया के सबसे लंबे नाम वाली जगह, नहीं कर पाएंगे उच्चारण; भारतीयों को क्यों है पसंद
आपने अभी तक तमाम जगहों के नाम सुने होंगे। इनमें से सबसे लंबा नाम कौन सा था? नहीं याद, कोई बात नहीं। अब हम जिस जगह का नाम आपको बताने जा रहे हैं, उसे एक बार में आप नहीं ही याद कर पाएंगे। यह जगह न्यूजीलैंड में एक पहाड़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह के नाम को लिखने में अंग्रेजी वर्णमाला के 85 लेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस जगह का नाम है, ‘aumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu’। आसानी के लिए नाम को याद रखने के लिए लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में टॉम्टा हिल के नाम से जानते हैं। पढ़ने और सुनने में यह भले ही हैरान करने वाला लगे, लेकिन हकीकत यह है कि इस नाम के हर हिस्से में एक स्थानीय सांस्कृतिक कहानी छुपी है। खास बात है कि भारतीयों की इस पहाड़ी में खास रुचि है।
बोर्ड पर लिखा है नाम
यह पहाड़ी न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के हॉकस बे क्षेत्र में पोरांगा होऊ कस्बे के पास स्थित है। टॉम्टा हिल्स के इतने बड़े नाम के हर हिस्से में छुपी है माओरी सभ्यता के टामेटेआ की कहानी। टॉम्टा के 85 अक्षरों नाम के मायने कुछ यूं बनते हैं, ‘उस चोटी पर जहां टामेटेआ, बड़ी घुटनों वाला आदमी, सरकने वाला, पहाड़ों पर चढ़ने वाला, जमीन को निगलने वाला जो घूमता रहा। जहां उसने अपनी प्रेमिका के लिए अपनी बांसुरी बजाई। यह पहाड़ी घुमक्कड़ों के लिए एक खास जगह है। सड़क पर लगे एक बोर्ड पर इसका पूरा नाम लिखा हुआ है और दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए वहां पहुंचते है।
कौन है टामेटेआ
टामेटेआ एक स्थानीय कहानी का किरदार है। वह माओरी इतिहास में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। उन्हें एक महान अन्वेषक के रूप में याद किया जाता है और न्यूजीलैंड की कई माओरी जनजातियों द्वारा पूर्वज के रूप में देखा जाता है। यह पहाड़ी 305 मीटर ऊंची है और चारों तरफ खेती से घिरी हुई है। इसके चलते यह इलाका बेहद शांत और खूबसूरत है। अपने लंबे नाम के चलते यह गिनीज बुक में भी दर्ज हो गया है।
भारतीयों को क्यों पसंद
यह वेलिंगटन से केवल साढ़े तीन घंटे की ड्राइव पर है। यह जगह भारतीय यात्रियों को बड़े पैमाने पर आकर्षित करती है। इसकी बड़ी वजह इसकी रोमांचक कहानी है। इसके अलावा शानदार दृश्य भी लोगों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा हॉकस बे अच्छे शाकाहारी खाने के विकल्प प्रदान करता है। इसलिए भी यह भारतीयों को काफी पसंद है।
