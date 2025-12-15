Hindi Newsवायरल न्यूज़ Sydney Bondi Beach Attack Naved Akram Australia Terror
Sydney Bondi Beach Attack करने वाले Naved Akram की मां का बयान सुर्खियों में | Australia Terror
संक्षेप:
Australia Bondi Beach Attack करने वाले Naved Akram की मां का बयान सुर्खियों में | Sydney Terror Sydney Bondi Beach Firing Video सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुई फायरिंग की इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है।
Dec 15, 2025 12:49 pm IST Shreya Shukla लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंShreya Shukla
श्रेया शुक्ला ने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत बतौर लेखक की। धीरे-धीरे कैमरे के पीछे से कहानियां गढ़ने तक का रास्ता तय किया है। BJMC की पढ़ाई के बाद India News और News Nation जैसे न्यूज़ चैनलों के साथ काम किया, जहाँ उन्होंने खबरों को समझने और पेश करने की कला सीखी। वर्तमान में Video Producer के रूप में काम कर रही हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।