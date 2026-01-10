Hindustan Hindi News
Hindi Newsवायरल न्यूज़ Swiggy delivery partner falls while getting off moving train in Andhra Pradesh viral video
'आपका भोजन, किसी की जान से बढ़कर है'; चलती ट्रेन से उतरते समय गिरा स्विगी डिलीवरी बॉय

संक्षेप:

जल्दबाजी में उतरने की कोशिश में डिलीवरी पार्टनर बुरी तरह प्लेटफॉर्म पर गिर गया। इस खतरनाक हादसे का वीडियो इंस्टाग्राम पर बिजय आनंद नाम के यूजर ने शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो गया और लाखों बार देखा गया।

Jan 10, 2026 09:38 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब स्विगी का डिलीवरी पार्टनर चलती ट्रेन से उतरते समय गिर गया। प्रशांति एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18464) केवल 1-2 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकी थी। एक पैसेंजर ने एसी कोच से खाना ऑर्डर किया था। डिलीवरी पार्टनर ट्रेन में चढ़कर खाना सौंपने गया, लेकिन जैसे ही पैसेंजर को खाना दिया, ट्रेन चल पड़ी। जल्दबाजी में उतरने की कोशिश में वह बुरी तरह प्लेटफॉर्म पर गिर गया। इस खतरनाक हादसे का वीडियो इंस्टाग्राम पर बिजय आनंद नाम के यूजर ने शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो गया और लाखों बार देखा गया।

यह घटना गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। डिलीवरी पार्टनर के पास ने बाइक और दूसरा फूड बैग स्टेशन के बाहर खड़ा किया था। उसकी कई और डिलिवरी पेंडिंग थीं। ट्रेन के कम समय रुकने और एसी कोच में कई दरवाजे होने के कारण खाना देने में देरी हुई, जिससे वह दौड़कर उतरने की कोशिश में गिर पड़ा। यह हादसा जानलेवा हो सकता था। सोशल मीडिया पर लोगों ने भारी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी परिस्थितियों में ग्राहकों को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे प्लेटफॉर्म पर आकर खाना लें।

इंटरनेट यूजर्स ने कहा क्या

एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, 'यह बेहद परेशान करने वाला है। उम्मीद है वह ठीक होंगे।' दूसरे शख्स ने लिखा कि कृपया इस डिलीवरी पार्टनर को मुआवजा दिया जाए। यह घटना डिलीवरी इंडस्ट्री में टाइट डेडलाइन और प्रेशर के कारण होने वाले खतरों को उजागर करती है। वीडियो को शेयर करते वक्त कैप्शन में साफ लिखा गया, 'कोई भी डिलीवरी इंसानी जान से बड़ी नहीं है।' लोगों ने स्विगी से इस डिलीवरी पार्टनर की मदद करने और ऐसी स्थितियों में बेहतर सुरक्षा उपाय अपनाने की मांग की है। साथ ही, घायल व्यक्ति को आर्थिक मदद देने के अपील की गई है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Viral News Viral Video Swiggy

