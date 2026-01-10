'आपका भोजन, किसी की जान से बढ़कर है'; चलती ट्रेन से उतरते समय गिरा स्विगी डिलीवरी बॉय
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब स्विगी का डिलीवरी पार्टनर चलती ट्रेन से उतरते समय गिर गया। प्रशांति एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 18464) केवल 1-2 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकी थी। एक पैसेंजर ने एसी कोच से खाना ऑर्डर किया था। डिलीवरी पार्टनर ट्रेन में चढ़कर खाना सौंपने गया, लेकिन जैसे ही पैसेंजर को खाना दिया, ट्रेन चल पड़ी। जल्दबाजी में उतरने की कोशिश में वह बुरी तरह प्लेटफॉर्म पर गिर गया। इस खतरनाक हादसे का वीडियो इंस्टाग्राम पर बिजय आनंद नाम के यूजर ने शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो गया और लाखों बार देखा गया।
यह घटना गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। डिलीवरी पार्टनर के पास ने बाइक और दूसरा फूड बैग स्टेशन के बाहर खड़ा किया था। उसकी कई और डिलिवरी पेंडिंग थीं। ट्रेन के कम समय रुकने और एसी कोच में कई दरवाजे होने के कारण खाना देने में देरी हुई, जिससे वह दौड़कर उतरने की कोशिश में गिर पड़ा। यह हादसा जानलेवा हो सकता था। सोशल मीडिया पर लोगों ने भारी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी परिस्थितियों में ग्राहकों को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे प्लेटफॉर्म पर आकर खाना लें।
इंटरनेट यूजर्स ने कहा क्या
एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, 'यह बेहद परेशान करने वाला है। उम्मीद है वह ठीक होंगे।' दूसरे शख्स ने लिखा कि कृपया इस डिलीवरी पार्टनर को मुआवजा दिया जाए। यह घटना डिलीवरी इंडस्ट्री में टाइट डेडलाइन और प्रेशर के कारण होने वाले खतरों को उजागर करती है। वीडियो को शेयर करते वक्त कैप्शन में साफ लिखा गया, 'कोई भी डिलीवरी इंसानी जान से बड़ी नहीं है।' लोगों ने स्विगी से इस डिलीवरी पार्टनर की मदद करने और ऐसी स्थितियों में बेहतर सुरक्षा उपाय अपनाने की मांग की है। साथ ही, घायल व्यक्ति को आर्थिक मदद देने के अपील की गई है।
