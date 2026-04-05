MBA डिग्री पर सवाल उठाने वाले निखिल कामत से छात्रा ने पूछा लिया ऐसा सवाल, VIDEO वायरल
अनाहीज पटेल ने निखिल कामत से पूछा कि कुछ समय पहले आपने कहा था कि अगर आप 25 साल के हैं और एमबीए कर रहे हैं, तो आप जरूर कोई बेवकूफ होंगे। इसके बाद भी वह बिजनेस स्कूल के कार्यक्रम में क्यों शामिल हुए।
निखिल कामत और कोलंबिया बिजनेस स्कूल की एक स्टूडेंट के बीच हुई एक बातचीत इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह पूरी बात कामत के पुराने बयान पर है, जिसमें उन्होंने एमबीए की अहमियत पर अपनी बात रखते हुए डिग्री पर सवाल उठाए थे। इंडिया बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए निखिल कामत से अनाहीज पटेल नाम की एक स्टूडेंट ने उनके एमबीए की आलोचना करने वाले बयान पर सवाल किया।
अनाहीज पटेल ने स्टेज पर बैठे निखिल से पूछा, ''कुछ समय पहले आपने कहा था कि अगर आप 25 साल के हैं और एमबीए कर रहे हैं, तो आप जरूर कोई बेवकूफ होंगे।" उसने कहा कि इसके बाद भी वह बिजनेस स्कूल के कार्यक्रम में क्यों शामिल हुए। यहां मौजूद दर्शक भी यह जानने के लिए उत्सुक हैं।
स्टूडेंट के इस सवाल को बीच में रोकते हुए निखिल ने पलटकर सवाल किया कि आप क्या वही हो, जिसने ऑनलाइन भी इस तरह पूछा था? इस पर उसने हां कहा तो निखिल ने जवाब दिया कि मैंने वह वीडियो देखा था। छात्रा ने फिर निखिल का धन्यवाद किया और कहा कि मुझे खुशी है कि एल्गोरिदम काम कर गया और आप तब वीडियो पहुंच गया। इसके बाद छात्रा ने कामथ से कार्यक्रम में शामिल होने के पीछे की वजह पूछी।
निखिल ने छात्रा को जवाब देते हुए कहा कि आपने एमबीए कोर्स के लिए 300 डॉलर खर्च किए होंगे। यहां पर लगभग अगर 500 लोग भी मौजूद हैं तो आप सबने इस कमरे में होने के लिए कुल 90 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए। मुझे उम्मीद है कि कल के भारत के अमीर बच्चों को जानने का मुझे भविष्य में कुछ फायदा होगा। इसीलिए, मैं यहां हूं।''
यह बात सुनते ही ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोग हंसने और मुस्कुराने लगे। छात्रा ने यह पूरा वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी किया है। उसने कैप्शन लिखा कि सच कहूं तो, निखिल काफी कूल इंसान हैं। मुझे वे धीरे-धीरे पसंद आने लगे। उन्होंने सच में एक जबरदस्त स्पीच दी और उनकी बातचीत का अंदाज भी काफी बढ़िया था। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि वे 'एक्सेस' (पहुंच) के लिए एमबीए करने की वकालत करने पर विचार करेंगे। इसे आधी जीत मान लें? खैर, यह सब तो बस मजाक-मस्ती में था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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