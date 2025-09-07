अंतरिक्ष यान में फंस गया हूं, ऑक्सीजन खत्म हो रही, जल्दी पैसे भेजो; फ्रॉड का शिकार हुई महिला

शख्स ने दावा किया कि वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे एक अंतरिक्ष यान में सवार है। उसने जल्द ही महिला को यकीन दिलवा दिया कि उसके यान पर हमला हो गया है और ऑक्सीजन खत्म हो रही है।

जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैसे-वैसे ही स्कैम भी बढ़ने लगा है। साइबर फ्रॉड के मामले रोजाना सुनने में आते हैं। जापान में एक महिला के साथ एक अजीबोगरीब स्कैम करने का मामला सामने आया है। इसमें शख्स ने खुद को एस्ट्रोनॉट बताते हुए दावा किया कि वह स्पेसक्राफ्ट में फंस गया है और उस पर हमला हो गया है। उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। ऐसे में उसे तुरंत पैसों की जरूरत है, ताकि ऑक्सीजन खरीद सके। महिला ने शख्स पर विश्वास कर लिया और पैसे भी भेज दिए, लेकिन बाद में उसे आभास हुआ कि उसके साथ किसी ने साइबर फ्रॉड किया है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, पेंशन पाने वाली जापानी बुजुर्ग महिला सोप्पोरो की मुलाकात शख्स से सोशल मीडिया पर हुई। यहां उसने दावा किया कि वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे एक अंतरिक्ष यान में सवार है। उसने जल्द ही महिला को यकीन दिलवा दिया कि उसके यान पर हमला हो गया है और ऑक्सीजन खत्म हो रही है। उस व्यक्ति ने महिला से 10 लाख येन (लगभग छह लाख रुपये) इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा खरीदकर उसे ट्रांसफर करने की गुजारिश की, ताकि वह और ऑक्सीजन खरीद सके।