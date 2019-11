रेलवे ट्रैक पार करने वालों को उठाकर लेकर जा रहे है 'यमराज', देखें VIDEO

रेलवे स्टेशन पर नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए पश्चिमी रेलवे ‘यमराज’ का सहारा ले रहा है। सुनकर कानों पर यकीन नहीं हो रहा तो रेल मंत्रालय की ओर से पोस्ट की गई तस्वीरों पर नजर दौड़ाएं। इनमें ‘यमराज’ की वेशभूषा में तैयार एक शख्स रेल नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों को कंधे पर उठाकर रेलवे सुरक्षाबल (आरपीएफ) के हवाले करता दिखाई दे रहा है। रेलवे ने तस्वीरों के साथ ट्वीट किया है, ‘अनाधिकृत रूप से पटरी पार न करें, यह जानलेवा हो सकता है। अगर आप अनाधिकृत तरीके से पटरी पार करते हैं तो यमराज आपके सामने खड़े हैं।’

पश्चिमी रेलवे और आरपीएफ की ओर से शुरू की गई इस पहल को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हाथ में गदा थामे ‘यमराज’ से डरकर लोग रेल नियमों का पालन करने को प्रेरित हो रहे हैं।

मुंबई के स्टेशनों पर यमराज के गेटअप में वालंटियर घूम रहे हैं। यह पटरी पार करने वाले यात्रियों को रोकते हैं और चलती ट्रेन में चड़ने या उतरने वालों को टोकते हैं। यह वालंटियर लोगों को रेलवे के सुरक्षा नियमों के साथ-साथ उनकी जान की कीमत भी समझा रहे हैं।

This Yamraj ji saves lives. He catches people who are endangering their lives by trespassing the railway tracks, but to save them. This Yamraj picks people to release them safely. Please do NOT cross tracks, it's dangerous. pic.twitter.com/PT81eYVajL