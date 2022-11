एफिल टावर के सामने लड़कियों ने क्यों उतार दिए कपड़े? बिकिनी में वीडियो वायरल

ऐप पर पढ़ें

Women stripping off in front of Eiffel Tower: फ्रांस के पेरिस में एफिल टावर के सामने ब्राजील की दो फीमेल मॉडल के कपड़े उतारने की वजह से हंगामा मच गया। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों मॉडल अपने कपड़े उतारकर सिर्फ बिकिनी में दिखाई दे रही हैं। फुटेज में 24 वर्षीय गैब्रिएला वर्सियानी और 27 वर्षीय गैबिली को पेरिस में सेमी न्यूड दिखाई देने के बाद पुलिस अधिकारियों ने भी उनसे संपर्क किया है।

दोनों मॉडल्स अपने बिकिनी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एफिल टावर गई थीं। बवाल तब बढ़ गया, जब उन्होंने अपना यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर खूब निशाना साधा।

सामने आए वीडियो में दोनों लड़कियों ने लंबे ब्लैक कोट पहने हुए हैं। इसके बाद दोनों ही अपने इन कोट्स को उतारने लगती हैं और आखिर में रेड बिकिनी में नजर आने लगती हैं। इस दौरान, उनके आसपास काफी भीड़ भी लग गई और दूर-दूर से लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। इसके बाद कुछ पुलिसवाले भी सामने आए और उन्हें खुद को ढंकने के लिए कहा।

वैनेसा लोपेज नामक एक महिला ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि लगभग गिरफ्तार कर लिया गया था कि वे बिकिनी का विज्ञापन कर रही थीं और उनसे कहा गया कि वे ऐसा नहीं कर सकती हैं। इसके बाद पुलिस वालों को जब वे समझाने पहुंचीं तो पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह नियमों के खिलाफ है और आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर सेमी-न्यूड फोटोज नहीं ले सकते हैं।

वायरल वीडियो पर मिल रहीं तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद काफी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे शर्मनाक बताया है और कहा है कि महिलाओं ने लाइन को क्रॉस किया है। एक ने कॉमेंट किया, ''मुझे समझ नहीं आता है कि यदि वे अपने बिकिनी ब्रांड को प्रमोट करना चाहती थीं तो पूल के पास क्यों नहीं चली गईं। आखिर उन्होंने पेरिस के एफिल टावर को ही क्यों चुना।'' वहीं, कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट करते हुए कहा कि अगर मेरे पास भी यह बिकिनी और ऐसी बॉडी होती तो मैं भी ऐसा ही करती।