देखें Video, जब पूंछ पकड़कर खींचा 10 फिट लंबा अजगर

गुजरात में वन विभाग कर्मियों द्वारा 10 फिट लंबे अजगर की पूछपकड़कर उसे खींचने का डराने वाला वीडियो सामने आया है। कुछ लोगो के लिए यह वीडियो मजेदार लग सकता है तो कुछ लोगों के लिए डरावना हो सकता है।

समाचार एजेंसी एएनआई के ट्वीट के अनुसार, वडोदरा में वाइल्ड लाइफ बचाव कर्मियों ने एक खेत की झाड़ियों मिले अजगर को रेस्क्यू किया। खेत के मालिक में झाड़ियों में छिपे अजगर को देखा और फिर वन विभाग को इस बारे में सूचित किया।



बचावकर्मी अजगर की पूछ पकड़कर जब उसे झाड़ियों से बाहर निकाल रहा था तो वह कई बार पूछ पकड़ने वाले शख्स की ओर अपना मुंह बढ़ाया लेकिन कर्मचारी ने बड़ी ही सतर्कता के साथ उसे पकड़कर अपने साथ ले गए।

देखें वीडियो-

