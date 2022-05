Video: स्विस-फ्रेंच शेफ ने ऐसी चीज से बनाया किंग कोबरा, करेगा खाने का मन

एक शेफ ने विशाल किंग कोबरा बनाया जो देखने में बिल्कुल असली जैसा है। लेकिन खास बात है कि इस किंग कोबरा को खा सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर जानें किस चीज से बनाया शेफ ने किंग कोबरा।

इस खबर को सुनें