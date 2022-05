कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गुस्साए हाथी ने पर्यटक गाड़ी पर किया हमला, वीडियो वायरल

उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक जंगल सफारी के दौरान एक जंगली हाथी ने पर्यटकों के वाहन की ओर हमला कर दिया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाथी गाड़ी की तरफ भागता दिख रहा है।

Tue, 03 May 2022 01:37 AM

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tue, 03 May 2022 01:37 AM

