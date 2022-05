Video: नॉर्थ कैरोलिना की सड़कों पर टहलने निकला जंगली भालू, लोग हैरान

सोशल मीडिया पर एक जंगली भालू का नॉर्थ कैरोलिना की सड़कों पर आराम से घूमते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कैसे भालू सड़क पर आराम से टहल रहा है। लोग वीडियो देखकर हैरान रह गए।

इस खबर को सुनें