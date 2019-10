Viral: लाल बत्ती सिग्नल पर खड़ी गाय ने ट्रैफिक का पाठ पढ़ाया

बेजुबान पशु भी जानते हैं कि क्या करने से उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। सोशल मीडिया में घूम रहा एक वीडियो यह साबित करने के लिए काफी है। वीडियो में एक गाय को ट्रैफिक सिग्नल पर बड़ी तसल्ली के साथ लाल बत्ती के ग्रीन होने का इंतजार करते देखा जा सकता है।

अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने यह वीडियो ट्विटर पर साझा किया है। उन्होंने लिखा, ‘इसे देखकर सीखो ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करते हैं। इंसान को तो छोड़िए हमारे पशु भी यातायात नियमों का पालन करते हैं। इस पर एक यूजर ने लिखा, ‘अगर सीख सकें तो यह हमारे लिए सबक है।' दूसरे ने लिखा, ‘पशु नियमों का पालन करते हैं और कुछ लोग ये सोच रखते हैं कि नियम तो तोड़ने के लिए बने हैं।

एसे देख के सीखों ट्रैफ़िक रूल्ज़ कैसे फ़ॉलो करते है 😂 Forget people even our animals obey traffic rules. Don’t believe me - watch this 🤩 #sundayfunday #ting pic.twitter.com/LYCciDpnrp