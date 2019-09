VIRAL PIC: विमान में छह घंटे खड़ा रहा पति ताकि पत्नी सो सके, फोटो वायरल

विमान में खड़े हुए एक शख्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर को कोर्टनील जॉनसन ने ट्विटर पर पोस्ट किया है और शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि यह आदमी प्लेन में 6 घंटे खड़ा रहा ताकि उसती पत्नी सो सके। यही प्यार है।

तस्वीर शेयर होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। कोई पत्नी को मतलबी कह रहा है तो कोई पति के इस प्यार की तारीफ कर रहा है। लेकिन लोग इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- क्रू सदस्यों ने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, किसी यात्री के खड़े होकर सफर करने का कोई नियम नहीं है। एक अन्य यूजर ने लिखा- माफ करना, ये प्यार नहीं है, सोने के लिए कोई पति को छह घंटे तक तकलीफ में नहीं रख सकता। इस तस्वीर को 15 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और तीन हजार से ज्यादा ने रिट्वीट किया है।

This guy stood up the whole 6 hours so his wife could sleep. Now THAT is love. pic.twitter.com/Vk9clS9cCj