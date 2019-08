VIRAL: गुलाब जामुन की सब्जी ने चकराया 

अजीबोगरीब चीजें सोशल मीडिया में वायरल होने में समय नहीं लगता है। ‘गुलाब जामुन की सब्जी’ नाम से हाल में टि्वटर पर पोस्ट किया गया एक फोटो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। लोग इस अजीबोगरीब सब्जी पर बात कर रहे हैं।

वायरल फोटो में क्रीम से भरपूर और कुछ कुछ कढ़ी जैसी दिखने वाली एक डिश नजर आ रही है, जिसके साथ टैग लगा है-गुलाब जामुन की सब्जी।

Every day, I lose my faith in humanity a little more. pic.twitter.com/WWEVNvzJLo — Harsh Mittal (@Bhand_Engineer) August 14, 2019

फोटो के साथ लिखा गया है, ‘मेरा हर दिन इंसानियत पर से थोड़ा-थोड़ा भरोसा उठता जा रहा है।’ इसके बाद से लोग जानना चाह रहे हैं कि इस सब्जी का स्वाद कैसा है? इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह एक राजस्थानी पकवान है। इसमें गुलाब जामुन के गुल्ले जरूर हैं, लेकिन बिना चाश्नी के। दूसरे शब्दों में कहें तो यह दही वाले कोफ्ते हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘इसके स्वाद की कल्पना नहीं कर सकता।’ अन्य ने प्रतिक्रिया में लिखा, ‘गुलाब जामुन की हत्या कर दी।’

