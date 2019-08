वायरल Video: बाईं ओर इशारा नहीं कर सकता है ये तीर, देखकर इंटरनेट यूजर्स का सिर चकराया

जापान के एक गणितज्ञ ने क्रिएटिविटी की शानदार मिसाल दी है। Kokichi Sugihara ने एक ऐसा तीर बनाया है जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स हैरान हैं। जो भी इसे देखता है उसका सिर चकरा रहा है। ट्विटर पर सिंगापुर के आर्ट डायरेक्टर थाम काई मेंग ने एक 3D तीर का वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में एक ऐसा तीर देखा जा सकता है जिसकी दिशा लाख कोशिशें करने के बाद भी नहीं बदली जा सकती। ये तीर हमेशा दाहिनी तरफ ही इशारा करेगा। ये बाये ओर इशारा नहीं कर सकता।

थाम काई मेंग ने इस विडियो को पोस्‍ट करते हुए लिखा- ' गणितज्ञ और मूर्तिकार कोकिची सुगिहारा ने ऐसा तीर बनाया है, जो बायें ओर इशारा कर ही नहीं सकता।’

This arrow by mathematician and sculptor Kokichi Sugihara can't point left. Here's how it works: It's 3D-printed with a bunch of curves our brains don't register. pic.twitter.com/Xa32GrI7ii