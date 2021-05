कुत्ते ने कराई गाड़ी की पार्किंग, देखें- वायरल हो रहा 'भौंकने वाले सेंसर' का वीडियो

मालिक के घर की सुरक्षा करने से लेकर जासूसी तक के तमाम काम आपने कुत्तों को करते देखा होगा, लेकिन कुत्तों की मदद से कभी किसी को गाड़ी पार्क करते नहीं देखा होगा। ट्विटर पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता पार्किंग सेंसर का काम करता दिख रहा है। Humor And Animals ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें पीछे खड़ा कुत्ता ड्राइवर को गाड़ी पार्क करने में मदद करता दिख रहा है। वीडियो में कुत्ता ड्राइवर को गाड़ी पीछे करना लगातार इशारा करता दिखता है और गाड़ी के फुटपाथ के निकट आने पर रुकने का संकेत करता है।

किसी भी नए ड्राइवर के लिए गाड़ी को पार्किंग में लगाना एक चैलेंज होता है। ऐसे में कुत्ते की मदद से गाड़ी को पार्क करना भी एक शानदार आइडिया है, जिसकी ट्विटर पर काफी लोग सराहना कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि सबसे अच्छा भौंकने वाला सेंसर जो आप हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब तक 28 हजार से ज्यादा लोग इस पोस्ट को रीट्वीट कर चुके हैं। इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर कुत्ते, हाथी जैसे जानवारों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

the best barking sensor you can get pic.twitter.com/Lyz8uyW0nY