स्कूल बैग के साथ जब बच्चों ने हवा में ऐसे लगाई छलांग, जमकर मिल रही तारीफ

इन दिनों स्कूल बैग लिए रास्ते में जा रहे दो बच्चों का खूब वायरल हो रही रहा है। देश दुनिया जो भी शख्स इस वीडियो को देख रहा है इन भारतीय बच्चों की तारीफ किए बिना नहीं रुकता। बच्चों की इस फुर्ती और टैलेंट को जमकर तारीफ मिल रही है। 29 अगस्त को रोमानिया की रहने वाली जिमनस्ट नाडिया कामनेसी (ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता) ने जब इस वीडियो को शेयर कि तब से इसे देश और दुनिया के लोग काफी तारीफ कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि बच्चों द्वारा रास्ते में कुल्हाटी (छलांग) लगाने का यह टिक टाक वीडियो है। नाडिया ने बच्चों के इस वीडियो को 100 में से 100 नंबर देते हुए लिखा है 'दिस इज ऑवसम'

भारत सरकार के खेलमंत्री किरन रिजिजू ने भी इस वीडियो को रिट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है। हालांकि यह विडियो इलाके और कौन से स्कूल के बच्चों का है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी।

आप भी देखें ये शानदान वीडियो-

Two Indian cartwheeling school kids, who went viral after Olympic gymnast @nadiacomaneci10 and Indian Sports Minister @KirenRijiju shared their video, have now been selected by the national sports body to train as full-time gymnasts. https://t.co/IAdgx0mQ17