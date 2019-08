Viral : ऐसी जगह पर लगा मधुमक्खी का छत्ता, शेयर करने से खुद को नहीं रोक पाए खेल मंत्री रिजिजू

मधुमक्खियों का छत्ता तो आपने देखा ही होगा। लोग इन मक्खियों से डरते भी और इनके आस पास फटकने से भी घबराते हैं। लेकिन खेल मंत्री किरन रिजिजू ने इंसान की के दोनों पैरों के बीच लगे मधुमक्खी के छत्ते की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर सबको हैरानी में डाल दिया है। यह तस्वीरें इतनी अजीबो गरीब हैं खेलमंत्री रिजजू भी इसे शेयर करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने मधुमक्खियों के इस छत्ते के वीडियो के साथ लिखा है कि ऐसे अजीबो गरीब जगह पर छत्ता लगने की घटना सिर्फ नागालैंड में ही देखने को मिल सकती है।

वीडियो में दिख रहा है युवक इतने आराम से खड़ा है कि मानों उसे कोई असर ही नहीं है। जबिक उसके साथी उस पर हंस रहे हैं और घूम घूमकर उसका वीडियो बना रहे हैं।

यह वीडियो जब से लोगों के हाथ लगा है , खूब शेयर किया जा रहा है। हालांकि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि मधुमक्खियां डेनिम जीन्स पर इतने बड़े समूह में बैठीं कैसे।

This is really a Beehive in an unlikely place. This can happen only in Nagaland!

Sources; @MmhonlumoKikon from Nagaland pic.twitter.com/fpqpD5JJku