लाठियों से पिटाई करते पहलवान सुशील कुमार का वीडियो आया सामने, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

ओलिंपिक में दो बार के पदक विजेता रहे पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इसी 4 मई को हुई जूनियर नेशनल चैंपियन पहलवान सागर राणा के हत्या के आरोप में गिरफ्तार सुशील कुमार का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजीसे वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में वह कुछ साथियों के साथ लाठियों से दूसरे पक्ष के पहलवानों की निर्ममता से पिटाई करते देखे जा सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यह वीडियो राणा हत्याकांड का ही बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सुशील कुछ अन्य साथियों के साथ सरेआम लाठी-डंडों से पिटाई कर रहे हैं। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सुशील के अलावे और भी कई लोग दिखते हैं। इस वीडिया के सामने आने के बाद सुशील की राह और भी मुश्किल होती जा रही है।

An exclusive Video of Olympian wrestler #sushilkumar Attacking Junior Wrestler who died later pic.twitter.com/HBPscC4JJE