देखें, बम की तरह फट गई सड़क किनारे खड़ी नई रॉयल एनफील्ड बाइक

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक नई रॉयल एनफील्ड बाइक बम की तरह फट गई। दरअसल जिस शख्स ने बाइक खरीदी थी वह लगातार 400 किलोमीटर बाइक चलाकर मंदिर में दर्शन करने पहुंचा था। दोपहर के समय अचानक बाइक जल गई।

लाइव हिंदुस्तान,हैदराबाद Ankit Ojha Mon, 04 Apr 2022 02:14 PM

