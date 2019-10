पांव रखते ही जमीन में समा गया ये शख्स, देखें चौंकाने वाला वीडियो

राजस्थान के सिरोही से एक चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है। यहां एक शख्स अचानक सड़क धंसने से उसके अंदर समा गया। चौंकाने वाली बात यह सड़क काफी अच्छी खासी लग रही थी। उस पर कोई गड्ढा नहीं था और न ही वह टूटी फूटी लग रही थी। दरअसल यह सड़क आनन फानन में बेहद लापरवाही के साथ एक बड़े नाले के ऊपर बनाई गई थी। सड़क के नीचे पूरी तरह खोखला था। सड़क के फर्श के नीचे बिल्कुल खोखला था। इस घटना में दो शख्स घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस चौंकाने वाली घटना का वीडियो आप नीचे देख सकते हैं-

#WATCH: Portion of a footpath built over a drain, collapsed yesterday in Sirohi; 2 injured. #Rajasthan pic.twitter.com/4Ja6pgEt94