Video: लाइव शो में न्यूज पढ़ते पढ़ते गिरा एंकर का दांत, जानें क्या हुआ

यूक्रेन के एक लाइव शो में एंकर का न्यूज पढ़ते पढ़ते दांत गिर गया। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि एंकर ने एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह अपना काम जारी रखा। घटना के वक्त उसके एक हाथ में पेपर्स थे। दूसरे हाथ से उन्होंने अपने गिरते दांत को संभाला। इस दौरान उसके चेहरे के हावभाव बिल्कुल नहीं बदले। वह बिल्कुल नर्वस नहीं हुई। इस वाकये का वीडियो महिला एंकर ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया और पूरी कहानी बताई।
यूक्रेन के टीएसएन चैनल की एंकर मारीच्का पडाल्को ने कहा, 'लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान वाकई में मेरा एक सामने का दांत गिर गया था। एक प्रेजेंटर के तौर पर मेरे 20 सालों के करियर में यह काफी चौंकाने वाला अनुभव था। लाइव ब्रॉडकास्टिंग शानदार होती है क्योंकि इसमें हमेशा कुछ न कुछ अप्रत्याशित होता है।'
Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मारीच्का पडाल्को ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'ईमानदारी से कहूं तो, मुझे लगा था कि लाइव शो के दौरान कोई इस घटना पर गौर नहीं करेगा। लेकिन मैंने अपने दर्शकों के ध्यान को कमतर आंका।'
पडाल्को ने बताया कि करीब दस साल पहले उनकी बेटी ने एक मेटल घड़ी लहराते हुए गलती से उनके दांत पर मार दी थी। तब उन्होंने उस दांत का इलाज करवाया था। डेंटिस्ट ने कहा था कि ऐसे फल न खाऊं जिन्हें आगे के दांतों से काटने की जरूरत पड़ती है। लेकिन बाद में मैंने परहेज में थोड़ी लापरवाही की। ये सब उसी का नतीजा था।
Dear all, I am overwhelmed with the words of support that I've been getting over the past few days from all over the world over the "tooth" incident. I am very touched by your wonderful words and your kindness. I wish you all meet the same kind of understanding and appreciation, should you find yourself in uncomfortable situation🤗. Дорогі друзі, дякую Вам усім за слова підтримки! Неймовірно ціную і вдячна! Я бажаю всім, якщо опинитеся в непростій ситуації, зустріти так само багато розуміння, підтримки та ... такту❤️ #тсн#ukraine#tv @1plus1_ua @tsnua @snidanok
उन्होंने कहा कि वीडियो को लेकर आ रही प्रतिक्रियाओं से वह काफी खुश हैं। उन्होंने कहा, 'किसी भी स्थिति में शांत रहना चाहिए।'
पडाल्को के सहयोगी और दोस्तों का कहना है कि उन्होंने स्थिति को काफी अच्छे से संभाला। उनकी यह वीडियो काफी प्रेरणादायी है।