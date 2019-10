वॉटर लीकेज को बंदर ने की ठीक करने की कोशिश, Video वायरल

पानी बचाने का संदेश देता यह वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। पानी बचाने की चिंता के साथ लोग इसे बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पाइप से लीक हो रहे पानी को बंद करने के लिए बंदर किस प्रकार से बार-बार ठीक करने की कोशिश कर रहा है। बंदर कभी पत्ते लगाकर पानी रोक रहा है तो कभी अपने हाथ को बह रहे पानी के ऊपर रखकर उसे रोक रहा है।

ट्विटर पर इसे निहारिका सिंह नाम के यूजर ने ट्वीट किया जिसे कई लोगों ने ट्वीट किया।

देखें पूरा वीडियो-

If other beings of the #wild can have such #grace, #intelligence and #sensitivity ...then I really don't know what went wrong with us #humans ..#whoaretherealanimals ?@AdityaPanda @ParveenKaswan pic.twitter.com/cSzFtZm4FY