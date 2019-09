बारिश में भी कर्तव्य निभातीं पुलिस को हिमा का सलाम

इंटरनेट पर असम की एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी के फोटो खूब धूम मचा रहे हैं। उसकी तस्वीरें धावक हिमा दास ने भी अपने टि्वटर हैंडल पर साझा की हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस कर्मी तेज बारिश में भीगने के बावजूद यातायात नियंत्रित करती नजर आ रही है।

हिमा ने तस्वीरें साझा करते हुए पोस्ट में लिखा, मैं मेरे गृहनगर नगांव जिले में तेज बारिश के बीच ट्रैफिक नियंत्रित कर रहीं महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी के समर्पण भाव को सलाम करती हूं। तस्वीरें 10 सितंबर को साझा की गई थीं और अब तक इन्हें 8,000 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। एक युवक ने लिखा, ‘यही वास्तविक सशक्तिकरण है।’

I salute the dedication of women traffic police personnel who is managing traffic despite heavy rain in my hometown Nagaon district. #womenempowerment pic.twitter.com/dN2y9ePspL