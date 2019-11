Viral: चिड़ियाघर के गोरिल्ला ने संकेतिक भाषा में दर्शकों से कही ये बात

गोरिल्ला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साइन लैंग्वेज (संकेतिक भाषा) में बात करने का दावा किया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में गोरिल्ला क्या कहना चाहता है इस बात का अंदाजा लगा सकते है लेकिन वह जिस प्रकार से इंसानों की तरह बात कर रहा है वह हैरान करने वाला है। दिल को खुश करने देने वाले इस वीडियो को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं।

आप यहां ट्विटर पर गोरिल्ला का या वायरल वीडियो देख सकते हैं-

Lowland gorilla at Miami zoo uses sign language to tell someone that he's not allowed to be fed by visitors.



Via @GautamTrivedi_ pic.twitter.com/o9osNgsJhs