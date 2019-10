Google ने बनाया क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से है लाखों गुना तेज

गूगल ( Google ) ने एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विकसित की है जो स्पीड के मामले में आसानी से मॉडर्न कंप्यूटर को भी पछाड़ देगी। गगूल ने इसे क्वांटम सुपरिमेसी का नाम दिया है। गूगल ने कहा कि दुनिया का मौजूदा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिस काम को करने में 10 हजार साल लेता है उसे करने में ये नई चिप सिर्फ 200 सेकेंड लेगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने नई चिप को बड़ी उपलब्धि बताया है।

अगर गूगल का यह दावा सही साबित हुआ तो यह खोज कंप्यूटिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल देगी।

Google के ‘Quantum Supremacy’ की पहली रिपोर्ट पिछले माह फाइनेंशियल टाइम्स ने छापी थी। बुधवार को Google ने पॉपुलर साइंटिफिक जर्नल Nature में एक नया आर्टिकल पब्लिश किया। इसमें गूगल ने इस बात का खुलासा किया कि उसने एक नया 54 qubit प्रोसेसर बनाया है जिसे साइकामोर ( Sycamore ) का नाम दिया गया है।

गूगल ने कहा है कि ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए कंपनी ने कड़ी मेहनत की है और लगभग दो दशक के बाद ये सफलता मिली है। साइटिंस्ट इस पर 1980 से काम कर रहे थे।

Very proud that our @GoogleAI team has achieved a big breakthrough in quantum computing known as quantum supremacy after over a decade of work, as published in @Nature. Thank you to our collaborators in the research community who helped make this possible.https://t.co/yZUUbZsyA0