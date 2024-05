Fact Check: सरकार के खिलाफ बोल रही यह महिला अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी? जानें सच्चाई

ऐप पर पढ़ें

देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। 3:43 मिनट के इस वीडियो में इस महिला को केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए सुना जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि महिला देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी हैं।

विश्‍वास न्‍यूज ने वायरल पोस्‍ट की जांच की। वायरल पोस्‍ट भ्रामक साबित हुई। वायरल वीडियो में दिख रहीं महिला का नाम आतिया अल्‍वी हैं, जिसने एक प्रदर्शन के दौरान वायरल वीडियो वाली बात कही थीं। इनका अटल बिहारी वाजपेयी से कोई संबंध नहीं है।

क्‍या हो रहा है वायरल

फेसबुक यूजर अरविंद शाही ने 14 मई को एक वीडियो को पोस्‍ट करते हुए इसके ऊपर लिखा गया, “शाबाश, माननीय वाजपयी जी की भतीजी ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी। जानिए क्या कहा।”

वायरल पोस्‍ट के कंटेंट को यहां ज्‍यों का त्‍यों ही लिखा गया है। इसके आर्काइव वर्जन को यहाँ देखा जा सकता है।

पड़ताल

विश्‍वास न्‍यूज ने वायरल पोस्‍ट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इसे ध्‍यान से देखा। वीडियो के ऊपर Source: HNP न्‍यूज लिखा हुआ नजर आया। इसी क्‍लू के आधार पर हमने यूट्यूब पर इस नाम का चैनल सर्च किया। हमें HNP न्‍यूज नाम का एक यूट्यूब चैनल मिला। यहां सर्च पर हमें ऑरिजिनल वीडियो मिला, जिसमें से एडिट करके वायरल क्लिप तैयार की गई है। असली वीडियो को 3 जनवरी 2020 को अपलोड करते हुए लिखा गया, “बाप रे! NRC, CAA पर AMIT SHAH को क्या धोया कसम से || PM MODI || CM YOGI || RAVISH KUMAR || NPR News|”

हमने पूरा वीडियो ध्‍यान से देखा। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि यह महिला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी या उनकी कोई संबंधी हैं। वीडियो में इस महिला का नाम अतिया अल्‍वी बताया गया।

जांच को आगे बढ़ाते हुए वायरल वीडियो के स्‍क्रीनशॉट को गूगल लेंस में अपलोड करके सर्च किया। हमें एक फेसबुक पोस्‍ट मिली। इसमें वायरल वीडियो का स्‍क्रीनशॉट इस्‍तेमाल करते हुए अंग्रेजी में लिखा गया,“This is exactly how fake news spreads. Read the caption below. I so badly wish it was true but it isn’t. She is my humble sister. Atiya Alvi Siddiqui.” इसका हिंदी में अनुवाद हुआ, “ठीक इसी तरह से फर्जी खबरें फैलती हैं। नीचे कैप्शन पढ़ें। मैं चाहती हूं कि यह सच हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यह महिला मेरी बहन है। आतिया अल्वी सिद्दीकी।” यह पोस्‍ट नाजिया अल्‍वी रहमान नाम की यूजर ने की थी।

नाजिया ने अपनी पोस्‍ट में अपनी बहन आतिया अल्‍वी को भी टैग किया। इसके आधार पर विश्‍वास न्‍यूज ने पिछली पड़ताल के दौरान उनसे संपर्क किया। उन्‍होंने जानकारी देते हुए बताया था कि वह अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी नहीं हैं। वीडियो दिल्‍ली के मंडी हाउस में CAA के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट के दौरान का हे।

गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी का नाम करुणा शुक्ला था। करुणा शुक्ला भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के बड़े भाई अवध बिहारी वाजपेयी की बेटी थीं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक अगस्त 1950 को हुआ था। 26 जुलाई 2021 की देर रात उनका निधन हो गया।

पड़ताल के अंत में फर्जी पोस्‍ट करने वाले यूजर की जांच की गई। यूजर ने यह अकाउंट जुलाई 2017 में बनाया था। इस अकाउंट को चार हजार से ज्‍यादा लोग फॉलो करते हैं। यह यूजर बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है।

डिस्क्लेमर: इस स्टोरी को विश्वास न्यूज ने प्रकाशित किया था, जिसे लाइव हिन्दुस्तान ने पुनर्प्रकाशित किया है। यह Shakti Collective प्रोजेक्ट के तहत किया गया है।