पैराग्लाइडिंग करते हुए टूट गई रस्सी, इमरजेंसी लैंडिंग के बाद ऐसा था 70 वर्षीय महिला टूरिस्ट का रिएक्शन

लोग जिंदगी में रोमांच लाने के लिए क्या कुछ नहीं करते लेकिन कभी-कभी जिंदगी की कुछ रोमांचकारी घटनाएं अचानक ही घट जाती हैं। ऐसे में कोई बात आपको कितनी रोमांचक लगती है, यह आपके नजरिए पर भी निर्भर करता है। कुछ ऐसा ही हुआ डेनमार्क की एक 70 साल की महिला टूरिस्ट के साथ। दरअसल, अपने बोरिंग दिनों को कुछ रोमांचक बनाने के इरादे से डेनमार्क की इस टूरिस्ट को पैराग्लाइडिंग करने की सूझी। उन्होंने टर्की के एक पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट को चुना। वो आसमान में एक पायलेट के साथ पैराग्लाइडिंग कर ही रही थी कि इतने में बीच से रस्सी टूट गई और महिला और पायलेट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सबसे खास बात यह है कि इस खतरनाक वक्त में महिला न सिर्फ शांत रही बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। दोनों ने पैराशूट की मदद से सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंडिंग की।



इस घटना का वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया यूजर्स महिला के इस सकरात्मक नजरिए और बोल्डनेस की तारीफ करते दिखाई दिए। वहीं, कई भारतीय यूजर्स ने विपिन साहू के वीडियो की चुटकी भी ली। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पैराग्लाइडिंग करते विपिन साहू का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। इस वीडियो में विपिन ऊंचाई पर जाते ही बुरी तरह डर जाते हैं और पायलेट से बार-बार खुद को नीचे उतारने की रिक्वेस्ट करते दिखते हैं। वीडियो में विपिन और पायलेट के बीच की मजाकिया बातें रिकॉर्ड थी, जिसकी वजह से इस वीडियो ने सुर्खियां बटोरी।

Danish paraglider's parachute snaps mid-air. The tourist and her pilot make emergency landing in the sea pic.twitter.com/OGLnpBCqtQ