Viral : दो क्यूट बेरोजगारों को इतना खुश देखकर भूल जाएंगे तनाव, देखें इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरे पर क्यों आ रही है मुस्कान

हम सभी को पता है कि जिंदगी जीने का नाम है, हमेशा परेशान या शिकायतों की वजह से हम अपनी जिंदगी को बहुत पेचीदा बना लेते हैं। फिर भी हम तनाव का शिकार होते हैं। जैसे, आप इस फैक्ट को लीजिए, दुनिया में जिसके पास नौकरी है, वो भी परेशान है और जो बेरोजगार है उसे नौकरी पाने की टेंशन है।

ऐसे में हम अपना बहुत सारा वक्त परेशान होने में गुजार देते हैं। बहुत कम समय ऐसा होता है, जब हम मुस्कुराते हैं। आप भी अगर छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव में आ जाते हैं, तो हम आपको ऐसे दो छोटे से जॉबलेस लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके पास कोई बड़ा पद नहीं है और न ही बहुत सारे पैसे हैं फिर भी वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं।

इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो बच्चे जिंदगी के मजे लेते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है। वीडियो ट्विटर यूजर @colomental ने 28 अक्टूबर को शेयर किया था। वो इसके कैप्शन में लिखते हैं, जॉबलेस और बेरोजगार अपनी सबसे खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं। कुछ ही घंटों में यह वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद वीडियो पर मजाकिया कमेंट आने शुरू हो गए। आप भी डालें, इस वीडियो पर एक नजर-

Jobless and unemployed people living their best lifes 😭😂pic.twitter.com/JlfRPWfF3h