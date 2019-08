Viral Video: प्लास्टिक बॉटल का कचरा साफ करता दिखा कौवा

स्वच्छता कितनी जरूरी है, इस बात को पशु-पक्षी भी समझने लगे हैं। इन दिनों एक ऐसे कौवे का वीडियो वायरल हो रहा है जो वेस्ट प्लास्टिक बॉटल को उठाकर डस्टबिन में डालता नजर आ रहा है। इस कौवे ने लोगों का दिल जीत लिया है। इस वीडियो के साथ सोशल मीडिय पर मैसेज दिया जा रहा है कि अगर कौआ कर सकता है तो हम क्यों नहीं?

A crow was caught collecting a plastic bottle and putting it in a recycling bin



"If a bird can do it,

you can do it!"



PICK 👏🏽UP 👏🏽YOUR 👏🏽TRASH 👏🏽AND 👏🏽RECYCLE!



(Via fb Tyler Hendley) pic.twitter.com/85dHQjnVlD