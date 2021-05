कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते इस समय देश और दुनिया का हाल बेहाल है। लोग लगातार जान गंवा रहे हैं। वहीं संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन में लोग घरों में कैद से हो गए हैं। ऐसे में डिप्रेशन और एंग्जायटी की समस्या भी आम होती जा रही है। हालांकि लोग अपने-अपने तरीकों से इससे जूझ रहे हैं लेकिन अमेरिका में इसके लिए अनोखी तरकीब निकाली गई है। यहां मानसिक शांति के लिए गाय को गले लगाया जा रहा है।

गाय को गले लगाने का ट्रेंड

कोरोना काल में अमेरिका में गाय को गले लगाने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं। कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए सीएनबीसी के एक वीडियो में बताया गया है कि अमेरिका में लोग गाय को गले लगाने के लिए एक घंटे के लिए 200 डॉलर तक का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि साफ है कि भारत इसमें आगे है। यहां गायों को 3000 सालों से पूजा जा रहा है।

At $200 an hour, cow hugging is a growing wellness trend in the United States.



Clearly, India was ahead of the curve — dharmic scriptures have venerated cows & cattle for over 3,000 years 🕉🐮pic.twitter.com/7xPKCGYUhf