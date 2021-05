मीटिंग में ही ऑन कैमरा कॉफी कप में पेशाब करते नजर आए कनाडा के सांसद, कुछ दिन पहले दिखे थे न्यूड

कनाडा के सांसद विलियम अमोस अपनी हरकत की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हाल ही में हाईलेवल मीटिंग में ऑन कैमरा न्यूड दिखने वाले सांसद विलियम इस बार मीटिंग के दौरान ही कॉफी के कप में पेशाब करते नजर आए हैं। हाउस ऑफ कॉमन्‍स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के दौरान सांसद अमोस पेशाब करते नजर आए, जिससे मीटिंग में मौजूद अन्य लोगों के लिए बेहद ही शर्मनाक स्थिति बन गई।

हालांकि, सांसद विलियम अमोस ने अपनी इस हरकत पर माफी मांगी है। गुरुवार की रात उन्‍होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'पिछली रात हाउस ऑफ कॉमन्स की कार्यवाही के दौरान मैंने एक गैर-सार्वजनिक काम किया। मैंने मीटिंग के दौरान ही पेशाब कर दिया और बाद में मुझे अहसास हुआ कि मैं कैमरे पर ही था।'

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi