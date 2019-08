रोचक खबर: एटीएम पर होने वाले फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो देखें ये VIDEO

अगर आप भी रुपये निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। आमतौर पर लोग रुपये निकालने के लिए किसी भी एटीएम में जाते हैं और वहां बिना किसी बात का ध्यान दिए कार्ड डालकर रुपये निकाल लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जगहों पर फ्रॉड करने वाले लोग आपके कार्ड की क्लोनिंग कर आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से...

दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह एक बैंक का एटीएम है, जिसमें फ्रॉड करने वालों ने कार्ड क्लोनिंग के लिए एक विशेष तरह की मशीन लगा रखी है। इसके साथ ही कार्ड का नंबर जानने के लिए हिडन कैमरा भी लगा रखा है।

कार्ड क्लोनिंग मशीन एटीएम कार्ड डालने वाली जगह पर ही लगी होती है। वह उस स्लोट की तरह नजर आती है। जबकि हिडन कैमरा एटीएम पिन डालने की जगह ऊपर की तरफ लगा होता है।

देखें वीडियो :

Your card can be cloned at ATMs 😨 This ATM had a camera & chip installed very cleverly. WATCH video to see what to check before using ATMs 👀 pic.twitter.com/eKUwM2xusf