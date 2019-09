रात में बदहाल सड़क पर चलता नजर आया अंतरिक्ष यात्री, पढ़ें ये दिलचस्प मामला

बेंगलुरु की सड़क पर कुछ दिन पहले आधी रात में एक चौंकाने वाला नजारा दिखा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ। वीडियो में देखा गया कि एक शख्स बेहद खस्ता हाल सड़क पर अंतरिक्ष यात्री की वेशभूषा में चल रहा है। वीडियो देखकर लग रहा है कि सच में कोई चांद पर चल रहा है। लेकिन सच तो यह था कि ये इलाका कोई चांद की सतह नहीं बल्कि बेंगलुरु का टुंगानगर रोड था। आर्टिस्ट ननजुंद स्वामी ने यह मून वॉक इसलिए किया ताकि लोगों को बेंगलुरु की सड़कों की हालत समझ में आ जाए। वायरल मूनवॉक के वीडियो वायरल होने के बाद बेंगलुरु के अधिकारी हरकत में आए और तुरंत गड्ढों को भरा गया।

Artist Baadal Nanjundaswamy who dressed as an astronaut & walked on potholes in Bengaluru; says, "Poor condition of roads is one of the major problems in Bengaluru. It leads to accidents. That's why I'm highlighting this issue". #Karnataka pic.twitter.com/6QhFFUDXXW