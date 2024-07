अमरावती के ऑटो ड्राइवर की अंग्रेजी सुनकर चौंक जाएंगे, आप भी देखें VIDEO

ऐप पर पढ़ें

महाराष्ट्र के अमरावती में एक ऑटो ड्राइवर ने अपने अंग्रेजी बोलने के अंदाज से हर किसी को चौंका दिया। सोशल मीडिया में खूब तारीफ हो रही है। इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय भाषा बताते हुए उसने लोगों को अंग्रेजी सीखने की सलाह दी। ड्राइवर का कहना है कि अगर किसी को अंग्रेजी आती है तो वह लंदन, अमेरिका, पेरिस जैसे देशों की यात्रा कर सकता है।

एक इंस्टाग्राम यूजर ने बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वह अपने ग्राहक के साथ सहजता से अंग्रेजी बोल रहा है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "मैं भी उनसे बात करते समय दंग रह गया। मैं भी हकलाया। मुझे उसकी अंग्रेजी में धाराप्रवाह बोलता देख मुझे आश्चर्य हुआ।"

वीडियो में डाला गया एक टेक्स्ट है, "आज, मैं एक बहुत ही हैरान सज्जन से मिला जो एक ऑटो चालक हैं। हमारी बहुत मजेदार बातचीत हुई, लेकिन मेरे लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था कि वह अंग्रेजी में बहुत धाराप्रवाह हैं और लोगों को दिलचस्प भाषा सीखने के लिए शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।"

वायरल वीडियो में ऑटो ड्राइवर कहता है, "मैं जो कह रहा हूं वह आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप लंदन, पेरिस, अमेरिका जा सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो आप वहां नहीं जा सकते हैं। अगर आप लंदन के किसी होटल में हैं और वेटर से अंग्रेजी में एक गिलास पानी मांगते हैं तो वह आपको एक गिलास पानी देगा। अगर आप इसे मराठी में कहेंगे तो वेटर आपको जाने के लिए कहेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी में बात करें। यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है।"

यह वीडियो 25 जून को शेयर किए गया। वीडियो को 30 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। कई लोगों ने कमेंट भी साझा किए हैं। एक ने लिखा, “India is not for beginners.” कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने कहा कि वह भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की तरह लग रहा है।