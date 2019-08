सिर्फ एक यात्री के लिए बोरे रखकर उड़ाई गई फ्लाइट

डेल्टा एयरलाइंस के साल्ट लेक सिटी जाने वाले विमान में एक अजीब वाकया देखने को तब मिला, जब उसमें सफर करने के लिए सिर्फ एक ही यात्री था। उस अकेले यात्री को विमान में कोई और यात्री न होने से निजी जेट में उड़ने का अनुभव मिल गया।

दरअसल, विंसेंट पीओन डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट में साल्ट लेक सिटी जा रहे थे जब उन्हें पता चला कि इस फ्लाइट में चढ़ने वाले वे अकेले यात्री हैं। विंसेंट एक फिल्म निर्देशक हैं। उन्होंने कहा कि वह इस फ्लाइट में अकेले यात्री इसलिए थे, क्योंकि इस फ्लाइट को दोबारा शेड्यूल किया गया था। विंसेंट ने अपने अनुभव की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं।

Last week @Delta gave me my own private jet...kind of. pic.twitter.com/p14OGLw1jv