छी-छी! सोया चाप पर लेटकर नहाया, पैरों से रौंदा; वायरल हो गया फैक्ट्री का वीडियो
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक युवक सोया चाप के मैदे के ऊपर ही नहा रहा है। वहीं दूसरा उसे पैरों से रौंद रहा है। वीडियो ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है।
बाहर जाकर खाना खाने या फिर सड़क किनारे ठेले से सोया चाप और अफगानी चाप जैसी डिश खाने का शौक आजकल ज्यादातर लोगों को रहता है। हालांकि सोया चाप बनाने वाली एक फैक्ट्री का वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ऐसी डिश खाने से मन ही हट जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि चाप बनाने वाली फैक्ट्री में एक युवक सोया के ऊपर ही कपड़े उतारकर लेटा है और दूसरा साथी उसके ऊपर पानी डाल रहा है। वे उस मटीरियल को पैरों से रौंद रहे हैं और उसी पर अपना मैल उतार रहे हैं।
ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा वीडियो
सोशल मीडिया पर वीडियो को नोएडा का बताया जा रहा है। हालांकि, खाद्य विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सोशल मीडिया पर 36 सेंकेंड के इस वीडियो ने खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच और निरीक्षण पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में एक हॉफ पेंट पहने युवक फर्श पर पड़े सोया पर लेटकर पाइप से पानी चलाकर नहा रहा है। वीडियो में दो युवक हैं, एक सोया पर लेटकर फिसल रहा है, जबकि दूसरा उसे पानी के पाइप से नहला रहा है।
सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर लोगों ने वीडियो को शेयर करते हुए लोगों को सावधान किया है। हालांकि, यह वीडियो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किस फैक्टरी का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त सर्वेश कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। टीमें सेक्टर 27 भेजी हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह वीडियो नोएडा का ही है या कहीं और स्थान का। वीडियो को देखकर एआई प्रतीत भी हो रहा है। हालांकि, विभागीय टीमें अपने अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है।
सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 'हम सबको सोया चाप बहुत पसंद होता है.. इसे भुन कर रोस्ट कर या सब्जी बना कर खाते है..पर ये बनता कैसे है.. और कितनी सफाई से बनता है खुद देखिये सब..।' एक अन्य यूजर ने लिखा, नोएडा में शाम को सोया चाप खाने वालों… जरा संभलकर। जिसे बड़े चाव से खाते हो, वो बनता कैसे है… ये वीडियो देखने के बाद शायद सोच बदल जाए ।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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