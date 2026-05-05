500 किलो का 'पानी का दैत्य', हेलिकॉप्टर से हवा में झूलता अफसर और पेट से निकला 'वो'; देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने और हैरान करने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से लटकता दिख रहा है, जबकि उसके ठीक नीचे विशाल पानी का दैत्य मगरमच्छ बंधा हुआ है।

सोशल मीडिया पर एक चौंकाने और हैरान करने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से लटकता दिख रहा है, जबकि उसके ठीक नीचे विशाल पानी का दैत्य मगरमच्छ बंधा हुआ है। यह घटना दक्षिण अफ्रीका की कोमाटी नदी की बताई जा रही है। पुलिस और वन्यजीव अधिकारियों ने बताया कि नदी में आई तेज बाढ़ के बाद लापता हुए 59 वर्षीय होटल मालिक गैब्रियल बतिस्ता का शव एक विशाल मगरमच्छ के पेट से बरामद किया गया है। बतिस्ता के लापता होने के कुछ दिनों बाद यह घटना सामने आई।

दरअसल, अधिकारियों को शुरू से ही आशंका थी कि बतिस्ता पर किसी मगरमच्छ ने हमला कर लिया होगा। इसके बाद बचाव दल ने नदी किनारे निगरानी बढ़ाई तो एक असामान्य रूप से फूला हुआ मगरमच्छ नजर आया, जो किनारे पर स्थिर खड़ा था। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मौजूदगी के बावजूद वह हिलने-डुलने को तैयार नहीं था। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस व्यवहार से टीम को शक हुआ कि जानवर ने हाल ही में बड़ा शिकार किया है। इसके बाद आवश्यक अनुमति ली गई।

15 फीट लंबा, 500 KG का मगरमच्छ आवश्यक अनुमति मिलने के बाद अधिकारियों ने मगरमच्छ को मारकर मानव अवशेषों की जांच का फैसला किया। एक सुनियोजित अभियान में हेलीकॉप्टर से एक पुलिस अधिकारी को मगरमच्छ के ठीक ऊपर उतारा गया। अधिकारी ने हार्नेस लगाकर उसे सुरक्षित किया और नदी से बाहर निकाला। करीब 15 फीट लंबे और 500 किलो से अधिक वजन वाले इस मगरमच्छ को आगे की जांच के लिए हवाई मार्ग से दूसरे स्थान पर ले जाया गया।

अभियान का नेतृत्व कर रहे कैप्टन जोहान पोटगीटर ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो गलत हो सकती थीं। रस्सी मुझे मूल रूप से मगरमच्छ के थूथन पर ले गई थी, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था कि वह पूरी तरह मर चुका हो। उन्होंने आगे कहा कि जब मैंने मृत मगरमच्छ की कमर के चारों ओर हार्नेस डाला और पट्टा कस दिया, तो पास में ही दो अन्य मगरमच्छ हमें देख रहे थे।