बिना टिकट जनरल कोच से यात्रा कर रहा था फौजी, TTE ने पकड़ा; हुई जोरदार बहस
आपको बता दें कि वायरल वीडियो के मुताबिक, फौजी जनरल कोच में सफर कर रहा है। वह कहता है कि वह AC या स्लीपर क्लास में नहीं बैठा है। इस दौरान फौजी के द्वारा वीडियो बनाने पर महिला टीटीई भड़क गईं।
सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कथित तौर पर एक फौजी के बिना टिकट यात्रा करने पर पकड़े जाने की बात कही जा रही है। इस दौरान एक महिला टीटीई और फौजी के बीच तीखी बहस भी देखने को मिल रही है। बहस के दौरान फौजी टीटीई से जनरल टिकट बनाने की गुजारिश करता है, लेकिन वह फाइन के साथ टिकट बनाने की बात कहती हैं। इतना सुनते ही फौजी भड़क गया और बहस तेज हो गई। यह घटना कब और कहां कि है यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन इंटरनेट पर इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
आपको बता दें कि जनरल कोच में सफर कर रहे एक फौजी से महिला TTE ने टिकट दिखाने को कहा। इसपर फौजी ने जवाब दिया,"मैम, हमें थोड़ी जल्दी थी। इसलिए हम टिकट नहीं ले पाया। कृपया अभी टिकट बना दीजिए। जो भी किराया होगा मैं दे दूंगा।"
लेकिन महिला TTE ने सख्ती से कहा, "आपको टिकट के पैसे तो देने ही होंगे, साथ ही आप पर जुर्माना भी लगेगा।" इसके साथ ही टीटीई ने यह भी कहा कि फाइन के साथ टिकट बनवा लीजिए वरना आपकी नौकरी पर भी खतरा हो सकता है।
जनरल कोच में बैठे फौजी पर कार्रवाई
आपको बता दें कि वायरल वीडियो के मुताबिक, फौजी जनरल कोच में सफर कर रहा है। वह कहता है कि वह AC या स्लीपर क्लास में नहीं बैठा है। इस दौरान फौजी के द्वारा वीडियो बनाने पर महिला टीटीई भड़क गईं। उन्होंने भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 147 के बारे में फौजी को समझाया, जो कि बताता है कि ड्यूटी के दौरान किसी महिला कर्मचारी की फोटो या वीडियो नहीं रिकॉर्ड की जा सकती है।
आपको बता दें कि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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