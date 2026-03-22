लाश के साथ 13 घंटे उड़ान, हवा में महिला की मौत के बाद भी क्यों नहीं लौटा विमान
हांगकांग से लंदन जा रहे विमान पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट बीए32 में बीच आसमान मे ही एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह महिला 60 साल की थी।
हांगकांग से लंदन जा रहे विमान पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट बीए32 में बीच आसमान मे ही एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह महिला 60 साल की थी। इसके बाद महिला की लाश को विमान में पीछे की तरफ रख दिया गया। बाकी 13.5 घंटे की यात्रा विमान के यात्रियों ने लाश के साथ की। फॉक्स न्यूज के मुताबिक विमान के हांगकांग से उड़ान भरने के एक घंटे बाद ही महिला की मौत हो गई थी।
हांगकांग क्यों नहीं लौटा विमान
महिला की मौत के बावजूद, विमान के पायलटों ने विमान को डायवर्ट करने या फिर हांगकांग लौटाने का फैसला नहीं किया। इसके बजाए, उन्होंने हीथ्रो एयरपोर्ट तक उड़ान जारी रखी। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि यात्री की मौत को मेडिकल इमरजेंसी नहीं मान जाता है। शुरुआत में क्रू मेंबर्स ने लाश को गलियारे में रखने के बारे में सोचा था। लेकिन बाद में इस विचार को त्याग दिया गया। इसके बजाए डेडबॉडी को कपड़े में लपेटकर पीछे गैलरी में रख दिया गया। बताया जाता है कि क्रू ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि गैलरी का फ्लोर काफी गर्म था। इसके चलते जब विमान आगे बढ़ने लगा तो लाश से दुर्गंध उठने लगी। विमान के लंदन पहुंचने तक कई यात्रियों ने इस बात की शिकायत की।
मेडिकल इमरजेंसी नहीं
विमान पर सवार एक सूत्र ने बताया कि बुजुर्ग महिला के साथ यात्रा कर रहे लोग काफी दुखी थे। वहीं, क्रू भी इस घटना से बेहद परेशान था। विमान में सवार बहुत से लोग इसे हांगकांग वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन यह भी एक क्रूर सत्य है कि अगर किसी यात्री की मौत हो गई तो उसे इमरजेंसी नहीं माना जाता। इस विमान पर क्रू के अलावा कुल 331 यात्री सवार थे। लंदन में प्लेन लैंड करने के बाद पुलिस वहां पहुंची और सभी यात्रियों से पअनी सीट पर बैठे रहने को कहा। इसके बाद पुलिस ने करीब 45 मिनट तक जांच की।
ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से जारी बयान के मुताबिक घटना को लेकर हर प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया है। एयरलाइंस ने फॉक्स न्यूज को बताया कि दुख की बात है कि एक महिला यात्री की उड़ान के दौरान मौत हो गई। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं मृतक के परिवार और दोस्तों के साथ हैं। बयान में आगे कहा गया कि हम अपने क्रू का पूरा समर्थन करते हैं।
क्या हैं दिशा-निर्देश
अगर बीच उड़ान में किसी यात्री की मौत हो जाती है तो ऐसे मामलों को संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ ने इसके लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शव को आमतौर पर एक बॉडी बैग में रखा जाता है या गर्दन तक कंबल से ढक दिया जाता है। संभव होने पर, शव को विमान के ऐसे क्षेत्र में रखा जाता है, जहां पर आवाजाही कम हो। यह विमान का कोई खाली इलाका हो सकता है। हालांकि अगर विमान की सभी सीटें फुल हैं तो शव को उसी सीट पर वापस रखा जा सकता है, जिस पर वह बैठा था। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ़ मेडिसिन में 2013 के एक अध्ययन में पाया गया कि उड़ानों में मौतें अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। केवल 0.3 प्रतिशत इन-फ्लाइट मेडिकल आपात स्थितियों में मौत होती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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