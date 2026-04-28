बैंक से मृत बहन के पैसे निकालने पहुंचा भाई, मैनेजर ने मांगे कागज; भाई ने जो किया सब रह गए सन्न
ओडिशा के क्योंझर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। बैंक द्वारा अपनी मृत बहन का जमा पैसे देने से इनकार करने पर एक शख्स इस कदर मजबूर हो गया कि उसे अपनी बहन की लाश कब्र से निकालनी पड़ी।
ओडिशा के क्योंझर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। बैंक द्वारा अपनी मृत बहन का जमा पैसे देने से इनकार करने पर एक शख्स इस कदर मजबूर हो गया कि उसे अपनी बहन की लाश कब्र से निकालनी पड़ी। जब वह बहन की सड़ी-गली लाश लेकर बैंक पहुंचा तो वहां अफरा-तफरी मच गई। तमाम लोग बैंक अधिकारियों को कोसने लगे। इसके बाद आनन-फानन में पुलिस अधिकारी बैंक पहुंचे और मामले को संभाला। फिलहाल मामले में जांच चल रही है।
बहन की हो चुकी है मौत
ओडिशा के क्योंझर जिले के दियानली गांव का रहने वाला है जीतू मुंडा। जीतू की बहन, काकरा मुंडा की कुछ समय पहले मौत हो गई। ओडिशा ग्रामीण बैंक में बहन का अकाउंट था। इस अकाउंट में 19 हजार 300 रुपए जमा थे। जीतू की बहन के पति और एकमात्र बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसे में जीतू ही उसका एकमात्र वारिस है। बहन के पैसे अकाउंट में बचे पैसे निकालने की गरज से जीतू बैंक पहुंचा। लेकिन यहां पर जो कुछ हुआ, उसने मानवता को झकझोर कर रख दिया।
असहाय हुआ जीतू
बैंक मैनेजर ने जीतू को पैसे देने से इनकार कर दिया। उसने कहाकि या तो जिसका बैंक अकाउंट है, उसे बुलाओ या फिर विरासत से जुड़े कानून कागजात लेकर आए। यहीं पर बिना पढ़े-लिखे आदिवासी शख्स जीतू के लिए संकट खड़ा हो गया। उसके पास न तो कोई डेथ सर्टिफिकेट था और न ही विरासत का दूसरा कोई कागज। इस जटिल प्रक्रिया को समझ न पाने के चलते वक काफी देर तक असहाय वहीं खड़ा रहा।
कब्रिस्तान से निकाला शव
इसके बाद अगले दिन जीतू गांव के कब्रिस्तान में पहुंचा। यहां उसने अपनी बहन की कब्र खोदकर बहन के कंकाल निकाले। उसने इस कंकाल को कपड़े में लपेटा और तेज धूप में पैदल चलते हुए तीन किलोमीटर दूर स्थित बैंक पहुंच गया। जैसे ही जीतू बैंक पहुंचा, वहां मौजूद लोग उसे इस हालत में देख सन्न रह गए। कुछ लोग तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए, वहीं कुछ अन्य लोगों का गुस्सा भड़क उठा। गांववालों ने बैंक मैनेजर को कोसना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि क्या एक गरीब आदमी के लिए अपना ही पैसा लेना इतना मुश्किल हो गया है?
पुलिस ने क्या कहा
स्थानीय लोगों ने कहाकि बैंक के अधिकारी चाहते तो वह सरपंच से पुष्टि कर सकते थे। या फिर वह फील्ड विजिट भी करके इस बारे में जानकारी ले सकते थे। मामले की जानकारी होते ही पुलिस बैंक पहुंची। उसने जीतू को आश्वस्त किया और कहाकि मानवीय आधार पर उसकी मदद की जाएगी। पुलिस ने इस बारे में बैंक से जानकारी मांगी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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