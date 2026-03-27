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शो के दौरान गिर गए नकली दांत, भी रुकी नहीं ब्यूटी क्वीन; Video हो रहा वायरल

Mar 27, 2026 06:24 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोशल मीडिया पर कुछ अनोखे वीडियो देखने को मिलते हैं, जो वायरल हो जाते हैं। मिस ग्रैंड थाइलैंड के दौरान एक ऐसा ही वाकया हुआ। यहां पर एक कंटेस्टेंट का दांत अचानक गिर गया। इस कंटेस्टेंट का नाम, कमोलवान चानागो है।

शो के दौरान गिर गए नकली दांत, भी रुकी नहीं ब्यूटी क्वीन; Video हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर कुछ अनोखे वीडियो देखने को मिलते हैं, जो वायरल हो जाते हैं। मिस ग्रैंड थाइलैंड के दौरान एक ऐसा ही वाकया हुआ। यहां पर एक कंटेस्टेंट का दांत अचानक गिर गया। इस कंटेस्टेंट का नाम, कमोलवान चानागो है। बुधवार को प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में मिस ग्रैंड पथुम थानी, कमोलवान चानागो अपना परिचय दे रही थीं। इसी दौरान उनके दांतों पर लगी फिटिंग अचानक गिर गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

असल में हुआ क्या था
मिस थाईलैंड प्रतियोगिता के दौरान, प्रतियोगी कमोलवान चानागो को एक अप्रत्याशित हालात का सामना करना पड़ा। असल में प्रतियोगिता के शुरुआती दौर जब उन्होंने प्रतियोगिता के शुरु में बोलते हुए, उनके नकली दांत गिर गए। 27 मार्च को, द अर्बन हेराल्ड ने इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया। वीडियो में कामोलवान चानागो को मंच पर आत्मविश्वास के साथ खुद का परिचय देते हुए दिखाया गया है। भाषण के बीच में ही उनके नकली दांत गिर गए। हालांकि, चानागो इसके बाद भी मंच पर जमी रहीं। उन्होंने बस अपना चेहरा एक तरफ किया, अपने वीनियर्स सही किए और अपना भाषण पूरा किया।

लोगों ने की तारीफ
वहां मौजूद लोगों ने चानागो के इस आत्मविश्वास की जमकर तारीफ की। दर्शकों ने उनके लिए खूब तालियां बजाईं। इससे उत्साहित होकर चानागो ने अपनी रैंपवॉक से जुड़ा बाकी हिस्सा पूरा किया। इस दौरान कैमरों के फ्लैश भी खूब चमकते रहे। बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों के सामने हुई इस घटना का वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने ऐसी बड़ी प्रतियोगिताओं के दौरान कंटेस्टेंट पर पड़ने वाले दबाव के बारे में भी बात की। लोगों ने इस हादसे की जगह, चानागो की प्रतिक्रिया पर बात की। एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा कि मुझे पता है कि उन्हें अच्छा नहीं महसूस हुआ होगा।

शानदार ढंग से किया हैंडल
वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि चानागो ने इसे जिस तरह से हैंडल किया, वह बहुत ही शानदार रहा। वहीं, एक अन्य ने लिखा कि जिस तरह से बिना घबराए उन्होंने शो पूरा किया, वह बहुत शानदार रहा। एक यूजर ने लिखा कि उनका कैटवॉक काफी बढ़िया रहा। बता दें कि इस बीच, मिस ग्रैंड थाईलैंड 2026 का फिनाले 28 मार्च की रात बैंकॉक के ब्रावा बीकेके मॉल स्थित एमजीआई हॉल में होना है। विजेता को मिस ग्रैंड थाईलैंड 2025 ताज पहनाएंगी। इस इवेंट की विजेता अक्टूबर 2026 में भारत में होने वाले, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 इवेंट में हिस्सा लेगी।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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