परलोक में भी मर्सिडीज की सवारी! पिता के साथ कब्र में दफना दी डेढ़ करोड़ की कार
एक परिवार ने अपने 70 वर्षीय पिता के अंतिम संस्कार में 1 करोड़ रुपये की असली 'मर्सिडीज-बेंज' कार कब्र में दफना दी। अजीबोगरीब घटना के बाद पर्यावरण और कानूनी नियमों के उल्लंघन को लेकर भारी बवाल मच गया है। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।
उत्तर-पूर्वी चीन के एक गांव में अंतिम संस्कार के दौरान एक असली मर्सिडीज-बेंज कार को कब्र में दफनाने का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कानूनी उल्लंघनों और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया और आम जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
घटना क्या है?
यह घटना 9 अप्रैल की है, जब लियाओनिंग प्रांत के लियाओयांग गांव में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। मृतक की कब्र में जो कार दफनाई गई, वह एक काले रंग की Mercedes-Benz S450L थी। इस लग्जरी कार की कीमत लगभग 11 लाख युआन (करीब डेढ़ करोड़ रुपये) थी।
कार पर '8888' नंबर की प्लेट लगी थी। चीन में 8 अंक को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय स्तर पर चार समान अंकों वाली ऐसी नंबर प्लेट की कीमत ही 250,000 युआन (करीब 37,000 अमेरिकी डॉलर) तक हो सकती है।
कब्र में क्यों दफनाई गई असली कार?
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मरने वाले बुजुर्ग को लग्जरी कारों का बहुत शौक था। इसलिए उनके बच्चों ने फैसला किया कि उनके पिता की आत्मा की शांति और परलोक की यात्रा को सुखद बनाने के लिए उनके साथ एक असली कार दफनाई जाए।
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक एक्सकेवेटर (क्रेन) की मदद से कार को नई खोदी गई कब्र में उतारा जा रहा है। कार को लाल कपड़े से ढका गया था और साइड मिरर पर लाल रिबन बंधे थे। गांव के दर्जनों लोगों ने फावड़े की मदद से कार के ऊपर मिट्टी डालने में परिवार की मदद की।
मददगारों को मिला इनाम
बाद में परिवार के एक पुरुष सदस्य ने एक दावत का आयोजन किया और कार दफनाने में मदद करने वाले हर ग्रामीण को धन्यवाद देते हुए 500 युआन (लगभग 70 अमेरिकी डॉलर) का 'लाल लिफाफा' (शगुन) दिया।
परंपरा बनाम दिखावा
पारंपरिक चीनी अंतिम संस्कार में यह मान्यता है कि मृतक को परलोक में सुख-सुविधाएं मिलें, इसके लिए कागज से बनी कारों, घरों और अन्य उपकरणों की प्रतिकृतियां जलाई जाती हैं। लेकिन इस परिवार ने कागज की जगह असली कार दफनाकर सबको चौंका दिया। जहां रिश्तेदारों ने इसे मृतक के प्रति बच्चों का 'प्यार और सम्मान' बताया, वहीं इंटरनेट पर लोगों ने इसे धन का भद्दा 'दिखावा' करार दिया।
कानूनी और पर्यावरणीय चिंताएं
इस घटना ने केवल नैतिकता ही नहीं, बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि एक पूरी कार (जिसके ऑयल, बैटरी आदि को निकाला न गया हो) को जमीन में दफनाने से मिट्टी और भूजल गंभीर रूप से प्रदूषित हो सकता है।
कानूनी उल्लंघन
बीजिंग फाह्वान लॉ फर्म के वकील वांग पेंग ने स्पष्ट किया कि किसी भी वाहन को कबाड़ में बदलने की एक उचित कानूनी प्रक्रिया होती है। इसका पालन न करने पर प्रशासनिक जुर्माना लग सकता है। अगर कार की नंबर प्लेट फर्जी निकली, तो इसमें शामिल लोगों को जेल (प्रशासनिक हिरासत) भी हो सकती है।
मामले के तूल पकड़ते ही अगले दिन स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया। प्रशासन ने 'जिन' उपनाम वाले इस परिवार को सामंती अंधविश्वास के चलते गैरकानूनी तरीके से कार दफनाने के लिए कड़ी फटकार लगाई। परिवार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी।
अब इस परिवार पर भारी जुर्माना लगने की संभावना है। साथ ही, उन्हें कार को वापस खोदकर निकालने, साइट की सफाई करने और पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई का पूरा खर्च भी उठाना पड़ेगा।
सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन
चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस खबर से जुड़े पोस्ट्स को 3 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने लिखा- यह बिल्कुल बेतुका है। वे केवल परलोक की परवाह करते हैं लेकिन जीवित लोगों की दुनिया में जो प्रदूषण फैला रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर रहे हैं।
एक अन्य ने लिखा- परिवार के जीवित रहते हुए उन्हें प्यार दिखाना इस तरह के प्रतीकात्मक दिखावे से कहीं अधिक मायने रखता है। दूसरे ने लिखा कि इतनी बेवकूफी भरे फैसले लेने वाले अमीर लोग दुनिया के लिए एक वास्तविक समस्या हैं। अधिकारियों को यह भी जांच करनी चाहिए कि क्या इन्होंने टैक्स चोरी जैसे कोई अन्य कानून भी तोड़े हैं।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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