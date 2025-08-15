'क्या कहना चाहते हो भाई', ऐसी अंग्रेजी जिसे शशि थरूर भी नहीं समझ पाए; लोगों ने लिए मजे

यह बात शुरू हुई जब कांग्रेस नेता ने एक्स पर अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेन्ट के कमेंट का जवाब दिया, जिन्होंने नई दिल्ली को अड़ियल कहा था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने स्टाइल में इसका तगड़ा मगर शालीन जवाब दिया।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी शानदार शब्दावली और लेखनी के लिए मशहूर हैं। वह अक्सर लोगों को डिक्शनरी ढूंढने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन इस बार थरूर खुद एक मजेदार और उलझाने वाले जवाब को लेकर फंस गए, जिसने उन्हें चुप करा दिया। यह बात शुरू हुई जब कांग्रेस नेता ने एक्स पर अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेन्ट के कमेंट का जवाब दिया, जिन्होंने नई दिल्ली को अड़ियल कहा था। शशि थरूर ने अपने स्टाइल में तगड़ा मगर शालीन जवाब दिया। उन्होंने कहा, ‘सुना है कि कुछ लोग भारत को अड़ियल बता रहे हैं। मैं कहता हूं, अड़ियल होना कहीं बेहतर है। बजाय इसके कि हम गलत चीजों के सामने झुक जाएं।’

सोशल मीडिया पर थरूर के इस जवाब की फैंस ने खूब तारीफ की। लेकिन एक्स यूजर Sagarcasm ने ऐसा रिप्लाई किया कि सब हैरान रह गए। इस अकाउंट से अंग्रेजी में लिखा गया, 'That's fine Shashi but what about the abnegation of camaraderie in the egregious enfranchise that comes from the fatuous of the grandiloquent at the behest of impecunious and insidious semaphore?' यूजर के इस पोस्ट पर लिखी बातें शशि थरूर को समझ नहीं आईं। उन्होंने सवाल करते हुए लिखा, 'भाई आप कहना क्या चाहते हो?' इस पर @sagarcasm ने थरूर को फनी अंदाज में जवाब देते हुए लिखा, 'आप लोकसभा सेंशन खत्म करने के बाद मिलिए, मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा।'