'क्या कहना चाहते हो भाई', ऐसी अंग्रेजी जिसे शशि थरूर भी नहीं समझ पाए; लोगों ने लिए मजे

यह बात शुरू हुई जब कांग्रेस नेता ने एक्स पर अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेन्ट के कमेंट का जवाब दिया, जिन्होंने नई दिल्ली को अड़ियल कहा था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने स्टाइल में इसका तगड़ा मगर शालीन जवाब दिया।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 05:45 PM
कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी शानदार शब्दावली और लेखनी के लिए मशहूर हैं। वह अक्सर लोगों को डिक्शनरी ढूंढने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन इस बार थरूर खुद एक मजेदार और उलझाने वाले जवाब को लेकर फंस गए, जिसने उन्हें चुप करा दिया। यह बात शुरू हुई जब कांग्रेस नेता ने एक्स पर अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेन्ट के कमेंट का जवाब दिया, जिन्होंने नई दिल्ली को अड़ियल कहा था। शशि थरूर ने अपने स्टाइल में तगड़ा मगर शालीन जवाब दिया। उन्होंने कहा, ‘सुना है कि कुछ लोग भारत को अड़ियल बता रहे हैं। मैं कहता हूं, अड़ियल होना कहीं बेहतर है। बजाय इसके कि हम गलत चीजों के सामने झुक जाएं।’

सोशल मीडिया पर थरूर के इस जवाब की फैंस ने खूब तारीफ की। लेकिन एक्स यूजर Sagarcasm ने ऐसा रिप्लाई किया कि सब हैरान रह गए। इस अकाउंट से अंग्रेजी में लिखा गया, 'That's fine Shashi but what about the abnegation of camaraderie in the egregious enfranchise that comes from the fatuous of the grandiloquent at the behest of impecunious and insidious semaphore?' यूजर के इस पोस्ट पर लिखी बातें शशि थरूर को समझ नहीं आईं। उन्होंने सवाल करते हुए लिखा, 'भाई आप कहना क्या चाहते हो?' इस पर @sagarcasm ने थरूर को फनी अंदाज में जवाब देते हुए लिखा, 'आप लोकसभा सेंशन खत्म करने के बाद मिलिए, मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा।'

इंटरनेट यूजर्स ने लिए मजे

शशि थरूर और एक्स यूजर के बीच हुई यह मजेदार बातचीत इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई। लोग इसे लेकर मजे लेने लगे। एक शख्स ने लिखा, 'कभी नहीं सोचा था कि थरूर को शब्द नहीं मिलेंगे।' दूसरे ने कहा, 'ये तो भाषा का बॉस बनने जैसा है।' तीसरे ने चुटकी लेते हुए कहा, 'सागरकैज्म ने थरूर को उनके ही खेल में हरा दिया।' किसी ने हंसते हुए कहा कि थरूर का हिंदी में जवाब मतलब सामने वाला सचमुच ओवर स्मार्ट हो गया है।' ऐसे ही एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इस जवाब को समझने के लिए तो अंग्रेजी में अलग से डिग्री लेनी होगी।'

