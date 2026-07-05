सात साल के बच्चे ने रात एक बजे चाय पीने के लिए बुक कर दी Rapido, फिर... ; देखें VIDEO
सात साल के बच्चे ने रैपिडो पर रात एक बजे चाय पीने के लिए बाइक बुक कर दी। इस पर राइडर शुरुआत में तो नहीं समझ सका, लेकिन जब उसकी उम्र पता चली तो उसने राइड लेने से मना कर दिया।
Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। इन दिनों एक सात साल के बच्चे द्वारा रैपिडो बाइक बुक करने का वीडियो चर्चा में है। दरअसल, इस बच्चे ने रात में एक बजे चोरी छिपकर रैपिडो बाइक बुक की ताकि वह उसे चाय पिलाने के लिए ले जा सके। इस दौरान, वह बताता है कि उसके पिता सो रहे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में बाइक बुक होने पर राइडर दिए गए फोन मिलाता है, तो उधर से एक बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है। राइडर कहता है कि सर मैं लोकेशन पर खड़ा हुआ हूं। यूनियन बैंक के सामने हूं। आप दिख नहीं रहे। इस पर बच्चा जवाब देता है कि जो कुत्ते दिख रहे हैं भौंक रहे हैं। वहीं पर हूं। इस पर राइडर कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। कुछ ऐसी चीज बताइए, जिससे मैं आ सकूं।
'मैं कुछ नहीं जानता, जल्दी से आओ'
इस पर बच्चा जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता, बस जल्दी से आ जाओ। राइडर कहता है कि अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं कैसे आ जाऊंगा। क्या आप नए हैं इस इलाके में। इस पर बच्चा कहता है कि मैं सात साल का हूं अभी। इस पर राइडर चौंक जाता है और पूछता है कि आपने राइड क्यों बुक की है इतनी रात एक बजे। इस पर बच्चा जवाब देता है कि मुझे चाय पीने जाता है। इस पर राइडर कहता है कि इतनी रात में आपको चाय की प्यास लगी है। आपके पापा कहां हैं, उन्हें बुलाकर ले जाइए। क्या उन्हें पता है आपकी राइड बुक करने का। इस पर बच्चा जवाब देता है कि नहीं वे तो सो रहे हैं।
बच्चा जवाब देता है- ठीक है मत आइए
राइडर कहता है कि उनका बुलाइए तब ले जाइए, मैं ऐसे नहीं आऊंगा। इस पर बच्चा भी जवाब देता है कि ठीक है मत आओ। राइडर कहता है कि इतना छोटा बच्चा है और चाय पीने के लिए राइड बुक किया है। कैसी राइड मिल जाती है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। तीन लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा कि राइडर ने राइड कैंसल कर दी, उसके लिए काफी रिस्पेक्ट है। एक और यूजर ने कहा कि रैपिडो वाला बंदा यूपी का है, उसे पता है कि यूपी की तमीज। एक और ने कहा कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से पैरेंट्स के लिए परेशानी पैदा हो सकती है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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