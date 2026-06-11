‘370 रुपए की बिरयानी’ के बाद अब डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट पर क्या बोल गई ये डॉक्टर? भड़के लोग

वीडियो क्लिप सामने आने के बाद लोगों ने हिमांशु जांगड़ा की तरह इस लड़की के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। वहीं प्रणीत मोरे एक बार फिर इस तरह की चीजों को प्रमोट करने को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं।

कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में ‘370 रुपए की बिरयानी’ वाला विवाद अभी थमा नहीं था कि एक और विवादित क्लिप सामने आने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस क्लिप में हिमांशु जांगड़ा की तरह ही ऑडियंस में बैठी एक लड़की अपनी कहानी सुना रही होती है। लड़की खुद को डॉक्टर बताती है और इस दौरान वह लड़कों के डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट को लेकर आपत्तिजनक बात कहती है। क्लिप वायरल होते ही लोग उसके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं।

महिला की पहचान डॉ. सेजल पवार के रूप में हुई है। मुंबई के सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम अस्पताल से जुड़ी एमबीबीएस की छात्रा सेजल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। इंस्टाग्राम पर उसके 2.4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हालांकि विवाद सामने आने के बाद उसने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया है।

शो में क्या हुआ? इससे पहले जानते हैं कि विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल शो में बातचीत का एक सेगमेंट चल रहा था। इस दौरान प्रणीत ने डॉक्टरों के मजाक-मस्ती को लेकर सवाल किया। इस पर डॉ. सेजल पवार ने हंसते हुए अपनी कहानी बताई, "मेडिकल कॉलेज की एनाटॉमी लैब में जब लड़कियां पुरुषों के लाशों की चीर-फाड़ करती हैं, तो वे आपस में उन मृत शरीरों के प्राइवेट पार्ट की तुलना करती हैं। हम लोग लाश के उस हिस्से को लास्ट के लिए छोड़ देते थे।" इस बात पर कॉमेडियन प्रणीत मोरे के साथ साथ हॉल में बैठे लोग भी ठहाके लगाते नजर आए।

लोगों का चढ़ा पारा वीडियो देख लोगों का पारा हाई हो गया है। कड़ी मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों ने इस बयान को घटिया बताया है। एक मेडिकल छात्र ने सोशल मीडिया पर लिखा, “एक मेडिकल छात्र के तौर पर किसी शव का मजाक उड़ाना सबसे घटिया हरकत है। मुझे आज भी एनाटॉमी बुक 'बी.डी. चौरसिया' के पहले पन्ने पर लिखी वह कविता याद है, जिसमें एक शव डॉक्टरों से कहता है कि उसे प्यार और सम्मान से छुआ जाए, क्योंकि वह समाज की भलाई के लिए अपना शरीर दान कर रहा है।”