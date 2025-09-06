शताब्दी एक्सप्रेस में हैंडसम TTE देख लड़की बोली- मैं रोज ट्रेन की यात्रा करूंगी; चुपके से बना ली VIDEO

वीडियो से ट्रेन की पहचान शताब्दी एक्सप्रेस के तौर पर हो रही है। हालांकि, लड़की कहां से कहां की यात्रा कर रही थी इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है। इस हैंडल पर सिर्फ 808 फॉलोअर्स हैं, लेकिन वीडियो वायरल हो चुका है।

Indian Railway Viral Video: ट्रेन की यात्रा करते समय कई अनजाने लोग मिल जाते हैं। कुछ की दोस्ती भी हो जाती है। एक लड़की को ट्रेन में टिकट चेक करने वाला टीटीई इतना पसंद आ गया कि उसने हर दिन ट्रेन से यात्रा करने की बात कह दी। उसने चुपसे से उस टीटीई का वीडियो भी बना लिया। लड़की ने वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो चुका है। इस वीडियो को 92 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। लोग कमेंट में तरह-तरह की बात भी बोल रहे हैं।

Foodwithepshi नाम के इस इंस्टाग्रम हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए लड़की लिखती है, 'हाय, अब तो मैं हर दिन ट्रेन से यात्रा करूंगी।' आपको बता दें कि वीडियो से ट्रेन की पहचान शताब्दी एक्सप्रेस के तौर पर हो रही है। हालांकि, लड़की कहां से कहां की यात्रा कर रही थी इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है। इस हैंडल पर सिर्फ 808 फॉलोअर्स हैं, लेकिन वीडियो वायरल हो चुका है।

वीडियो वायरल होने के बाद तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक यूजर लिखता है, 'अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह टीटीई हरियाणा से है। सोनीपत में यह ट्रेन में चढ़ा था। चंडीगढ़ में यह मेरी कोच में भी आया था।'