500 साल पहले ऐसे बनता था आपका पसंदीदा समोसा, आम नाश्ते की जगह शाही रसोइयों की था शान
500 साल पहले समोसे में आलू को नहीं भरा जाता था। बल्कि इसकी जगह पर भुने हुए बैंगन का गूदा, सूखी अदरक और मटन भरकर बनाया जाता था। इसके बाद इसे घी में तला जाता था। कुछ सदियों पहले समोसा एक आम नाश्ता नहीं, बल्कि शाही रसोइयों की शान होता था।
भारत समेत दुनिया भर में समोसा अपने खास अंदाज और स्वाद के लिए जाना जाता है। भारत के लगभग हर शहर में सुबह सबेरे आपको यह दुकानों पर रखा हुआ दिख ही जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज आपको कुछ रुपयों में मिलने वाला यह स्ट्रीट फूड अपने शुरुआती दिनों में कैसे बनाया जाता था? कैसे शाही रसोइयों से होता हुआ हमारा प्यारा समोसा आज भारतीयों का सबसे पसंदीदा नाश्ता बन गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के मुताबिक हमारे प्यारे समोसे की जड़ें आज से 500 साल पहले तक जाती हैं। नि, मतनामा नामक एक प्राचीन फारसी पांडुलिपि में समोसे को बनाने की शुरुआती विधि का जिक्र किया जाता है। मांडू से संबंधित इस पांडुलिपि में विस्तार से बताया गया है कि आज जिस समोसे को जल्दी में आलू भरकर बना दिया जाता है, वह समोसा कभी एक राजसी पकवान था।
एक्स पर लिखे एक पोस्ट में हमारे सदाबहार समोसे की 500 साल से भी ज्यादा पुरानी रेसिपी साझा की गई है। अकबर और टीपू सुल्तान जैसे बादशाहों के समय में भी यह काफी प्रचलित थी। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि यह आज के समोसे की तुलना में काफी अलग थी। इसमें चिर-परिचित आलू की भराई की जगह, भुने हुए बैंगन का गूदा, सूखी अदरक और प्याज-लहसुन के साथ पके हुए मटन का इस्तेमाल होता था। इसके बाद इसे भरकर घी में तला जाता था। रेसिपी के मुताबिक इसमें मिर्च और आलू का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। क्योंकि उस समय तक मिर्च और आलू भारत में नहीं आए थे।
पोस्ट के मुताबिक, उस समय का समोसा कहीं अधिक समृद्ध और परतदार व्यंजन था, जो आज के आम नाश्ते की बजाय एक शाही पकवान के ज्यादा करीब था। समय के साथ, जैसे-जैसे सामग्री बदली और यह व्यंजन शाही रसोई से बाहर निकला, समोसा बदलकर आज के स्ट्रीट फूड जैसा बन गया। एक सरल, सस्ता और स्थानीय पसंद के अनुसार ढला हुआ।
सोशल मीडिया पर वायरल इस कहानी ने लोगों के मन में समोसे को लेकर काफी दिलचस्पी जगाई है। कई लोगों ने इसे भारत में भोजन के इतिहास और संस्कृति से गहरे संबंध के साथ जोड़ा। तो कई लोग यह जानकर हैरान हुए कि हमारा प्यारा समोसा मूल रूप से इतना पुराना है। एक यूजर ने लिखा, "आज जो हमें एक साधारण नाश्ता लगता है, वह समोसे की एक लंबी यात्रा का परिणाम है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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